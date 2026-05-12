ポンド売り圧力、英首相への退陣圧力で英国債利回り急騰＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ポンド売り圧力が優勢。英首相への退陣圧力で英国債利回りが急騰していることに反応。 英30年物国債の利回りは最大11bp上昇して5.79%となり、1998年以来の最高水準を記録した。先週の地方選挙での大敗を受け、労働党内でキア・スターマー党首の退陣を求める声が強まっている。指導部の交代が有権者を取り戻すための歳