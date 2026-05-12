アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/12営業日時点＝ 上海銅 2.31％ 上海重油 1.48％ 大連ポリエチレン 0.7％ 上海ゴム 0.08％ 大連とうもろこし -0.16％ 上海異形鉄筋 -0.33％ ＊数値は前日比％