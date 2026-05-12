MUSINは、TOPPINGのコンパクトなデスクトップDAC「E50II」と、デスクトップアンプ「Mini300」に、新カラーのシルバーを5月12日に追加する。このシルバーモデルは、MUSIN直販サイト限定。直販価格は、E50IIシルバーモデルが35,145円、Mini300シルバーモデルが24,750円。 E50IIシルバーモデル E50IIは、AKMのDACチップ「AK4497S」を搭載。進化したVELVET SOUNDテクノロジーを基盤