映画「国宝」の李相日監督が１２日、都内で行われた「第１回映画館大賞（２０２６年）」授賞式に登壇した。全国の映画館スタッフが「映画館で働いているからこそ選べる、より多くの方に映画館で見てほしい作品」を投票によって選出し、映画館で再上映する同イベント。「国宝」は最高賞の映画館大賞と日本映画部門を受賞。李監督は「本屋大賞を横目に、いつこのような賞をできるのかと心待ちにしていた。栄えある１回目をいた