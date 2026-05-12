こんにちは。クックパッド歴11年、見た目は本格的なのに驚くほど簡単に作れるレシピを研究している♪♪maron♪♪です。 お豆腐はカラダにいいけれど… 良質なたんぱく質が豊富なお豆腐。「カラダにいいから食べてほしい」という親心とは裏腹に、独特の風味や食感で豆腐を敬遠してしまうお子さんもいらっしゃるかもしれません。実は我が家の息子もかつてはお豆腐が食卓に並ぶと少し顔を曇らせるタイプでした。 そんな息子が「