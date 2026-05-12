宝塚歌劇団は１２日、宙組の副組長・愛すみれ（あい・すみれ）が組長に、小春乃さよ（こはるの・さよ）が副組長に就任すると発表した。ともに９月７日付。現組長の松風輝（まつかぜ・あきら）は同組東京宝塚劇場公演「黒蜥蜴」「ＤｉａｍｏｎｄＩＭＰＵＬＳＥ（ダイヤモンドインパルス）」千秋楽の９月６日付での退団が既に発表されており、現副組長の秋奈るい（あきな・るい）は引き続き副組長を務める。愛は２００９年