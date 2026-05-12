高市総理はアメリカの企業が発表した新型AIモデルを使ったサイバー攻撃への懸念を踏まえ、早急に対応を具体化し実施するよう関係閣僚に指示しました。アメリカのアンソロピック社が開発した新型AI「クロード・ミトス」は、人間が見逃してきたシステムの脆弱性を見つけ攻撃するプログラムが生成できることから、金融機関や重要インフラへのサイバー攻撃などに悪用される懸念が浮上しています。こうした事態を受け、高市総理もけさ、