俳優の山粼賢人さんが、スイスの高級時計ブランド「ウブロ ビッグ・バン リローデッド」ローンチイベントに登壇しました。 【写真を見る】【 山粼賢人 】300万超えの腕時計身につけ登場「最高のつけ心地です」今後の挑戦は?料理?この日は、黒とシルバーを基調とした「ビッグ・バン リローデッド チタニウム セラミック」（3,091,000円）を身につけていた山粼さん。?やっぱりかっこいいですね。ビッ