外国人を不法に雇う事業者を対象とする「通報報奨金制度」について、茨城県は１１日、ホームページで通報の受け付けを始めた。外国人の不法就労者の高止まりへの対応措置だが、農家からは「人手不足で手が回らない」と切実な悲鳴も上がる。制度の実効性が注目される一方、専門家は「自治体が不法就労に頼らなくてよい仕組みづくりを進めていくべきだ」とも指摘する。（市川莉瑚、伊能新之介）忙しい時の「不法さん」「忙しい時