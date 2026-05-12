人的被害も出るなど、活動が活発化しているクマ。岐阜県飛騨市では5月12日、クマから身の安全を守るための、新たな撃退装置の実証実験が始まりました。 ■AI活用した撃退装置 「危険だと思わせることが大事」 全国でクマの出没情報が相次ぎ、深刻な社会問題となっています。11日に環境省が発表した2025年度の出没件数は、全国で5万件を超えました。そんな中、岐阜県飛騨市で始まった実証実験で、果樹園に設置されたの