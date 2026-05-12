＜第1回映画館大賞（2026年）授賞式＞◇12日◇東京・109シネマズプレミアム新宿邦画実写初の興行収入200億円を突破した、吉沢亮（32）の主演映画「国宝」が、記念すべき第1回で、映画館でこそ観るべき！日本映画部門1位（100館以上の規模で上映された日本映画作品）と、映画館大賞（4部門の最優秀作品の中から選出される最高賞）に輝いた。李相日監督（52）は「本屋大賞を横に、いつ、このような賞ができるか、心待ちにしていた。