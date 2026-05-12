5月12日、B2東地区の福井ブローウィンズは、ペリー・エリスが契約満了に伴い2025－26シーズン限りで退団することを発表した。 アメリカ出身で32歳のエリスは、202センチ100キロのパワーフォワード。NBA Gリーグでプロキャリアをスタートし、2020－21シーズンに愛媛オレンジバイキングスの一員としてBリーグデビューを果たした。 福井には2