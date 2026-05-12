瀬戸内地方は上空の寒気や湿った空気の影響で雲が広がっています。12日夜は雲が増えて、局地的に雨雲がかかるでしょう。 13日はおおむね曇りで、午後は雨の降るところがある見込みです。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。朝の最低気温は岡山と高松で16度、津山で13度でしょう。12日朝よりも気温がやや高くなります。日中の最高気温は岡山と高松で26度、津山で25度の予想です。12日と同じくらいの気温にな