現地５月11日に開催されたプレミアリーグ第36節で、田中碧が所属する16位のリーズは17位のトッテナムと敵地で対戦した。リーズは50分に先制を許す。それでも74分にドミニク・キャルバート=ルーウィンがPKを決めて同点に追いつき、１−１で引き分けた。この結果、勝点を44に伸ばし、14位に浮上。２試合を残して残留を決めた。この一戦で公式戦７試合連続の先発出場を果たした田中は、90＋３分までプレー。リーズの地元メディ