自宅のWi-Fiルーターを購入してから「4年以上」経過しており、しかも直近でスマートフォン（スマホ）やPCを新しくした、または新しくする予定があるユーザーにとって、最新規格であるWi-Fi 7ルーターへの買い替えは、今が一つのベストなタイミングだ。逆に、まだルーターを買ってから数年しか経っておらず、現在の通信速度に不満がない場合は、今すぐ急いで買い替える必要はない。そこで、なぜ今がWi-Fi 7ルーターへの買い替え時