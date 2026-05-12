東洋電機 [名証Ｍ] が5月12日大引け後(16:40)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比20.7％増の4.2億円に伸びたが、27年3月期は前期比15.7％減の3.5億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を20円→24円(前の期は22円)に増額し、今期は前期の特別配当を落とし、普通配当20円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比53.5％増の1.9億円に拡大し、売上営業