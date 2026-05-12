ブイ・テクノロジー [東証Ｐ] が5月12日大引け後(16:45)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比83.7％増の34.7億円に伸び、27年3月期も前期比35.3％増の47億円に拡大する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比60.2％増の27.1億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の12.3％→15.0％に上昇した。 株探ニュース