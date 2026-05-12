パイオラックス [東証Ｐ] が5月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は0.2億円の赤字(前の期は17.9億円の黒字)に転落したが、従来予想の0.5億円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。27年3月期は7億円の黒字に回復する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は6.6億円の赤字(前年同期は0.8億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、売上営業利益率は前年同期の1.2％