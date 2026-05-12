スポーツフィールド [東証Ｇ] が5月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比14.1％増の5.8億円に伸び、通期計画の13億円に対する進捗率は44.8％となり、5年平均の41.5％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の39.7％→32.5％に低下した。 株探ニュース