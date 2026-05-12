ナガオカ [東証Ｓ] が5月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比54.8％減の3.4億円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の17億円→6.6億円(前期は15億円)に61.2％下方修正し、一転して56.3％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益も従来予想の15.5億円→5.1