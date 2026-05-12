日本アビオニクス [東証Ｓ] が5月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比97.6％増の53.5億円に拡大し、27年3月期も前期比10.1％増の59億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収、7期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の15円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比88.2％増の20.