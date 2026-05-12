ＴＥＩＫＯＫＵ [東証Ｐ] が5月12日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比13.5％減の54.4億円になり、27年3月期も前期比3.9％減の52.3億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を110円→133円(前の期は110円)に増額し、今期は前期比1円減の132円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.3％減の14.7億円に減り、売上営業利益率は