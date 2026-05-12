卓球日本女子の張本美和が11日更新の世界ランキングでこれまでの5位から3位に浮上した。張本は英ロンドンでこのほど行われた世界選手権団体戦に出場し、10日の中国との決勝で格上の王曼碰（ワン・マンユー）から白星を挙げるなどの活躍を見せた。最新の世界ランキング1〜5位は中国の孫穎莎（スン・インシャー）を先頭に、王曼碰、張本、陳幸同（チェン・シントン、中国）、朱雨玲（ジュー・ユーリン、マカオ）という顔