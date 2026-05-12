中国国家統計局は5月11日、4月の中国消費者物価指数（CPI）を発表し、国際原油価格の変動や休暇中の移動需要の増加を受け、CPIは前年同月比1．2％上昇し、前月より0．2ポイント増加したと明らかにしました。食品とエネルギー価格を差し引いたコアCPIは同1.2%上昇し、緩やかな回復を維持しました。国家統計局都市司の董莉娟首席統計官によると、4月のCPIでは、工業消費財価格が前年同期比3．5％上昇し、上昇幅は前月より1．3ポイン