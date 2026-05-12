ベセント米財務長官は12日、高市早苗首相を訪問後、官邸で記者団の取材に応じ「過度な（為替相場の）変動は望ましくないと考えており、財務省と緊密に連絡を取り合ってきた」と述べ、今後も日米で連携を続けていく考えを示した。