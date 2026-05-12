ＴＢＳの南波雅俊アナウンサーが１２日、Ｘを更新。ＤｅＮＡ・山本祐大捕手とソフトバンク・尾形崇斗投手、井上朋也内野手との交換トレードのニュースに「とにかく、今シーズン１番驚きました」と思いをつづった。ＤｅＮＡファンが絶句する今回のトレード。相川七瀬はＸで「こんな悲しいことないよ」「これ、本当の話ですか？どうして？」と戸惑い、鬼越トマホークの金ちゃんも「まさかとは思ったけど本当にあるのか…これは衝