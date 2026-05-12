日本唯一のコーヒー専門博物館「UCCコーヒー博物館」（神戸市中央区）が7月1日、6年ぶりにリニューアルオープンする。運営するUCCジャパンは、“大人も子どもも学び・楽しめるコーヒーのテーマパーク”をコンセプトに掲げ、体験型展示や多彩なワークショップを新たに導入。幅広い世代が楽しめる施設へ刷新する。リニューアルされるUCCコーヒー博物館の外観画像（画像提供：UCCコーヒー博物館）同館は1987年、UCCグループ創業者