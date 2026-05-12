ソフトバンク・栗原陵矢が、素晴らしい働きを見せている。栗原は21年に全143試合に出場し、打率.275、21本塁打、77打点、24年には140試合に出場して、打率.273、20本塁打、87打点の成績を残したが、故障や好不調の波の大きさが目立った。今季は開幕からコンスタントに安打を重ね、3試合以上無安打の試合が1度もなく、現在3試合連続安打中で打率はリーグ5位の.293をマーク。際立つのがここぞの場面でのバッティング。8日の