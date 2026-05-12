中日は12日、球団創設90周年を記念し、これまでの歩みを振り返る写真展をバンテリンドーム ナゴヤ内で開催すると発表した。写真展では、創設当初から現在に至るまでの歴史的瞬間や名場面、往年の名選手たちの活躍などを貴重な写真資料とともに紹介。▼ 写真展詳細期間：5月15日（金）〜2026年シーズン終了まで場所：バンテリンドーム ナゴヤ 3階ドラゴンズワールド内ドラゴンズミュージアム※3階1塁側（2階ライト側24通路前エ