市内の転校なら費用節約のメリットも。来年度から、名古屋市立の中学校を対象に標準服が導入されます。 【写真を見る】名古屋の市立中学校で“標準服”導入へ 8～9割の学校が導入検討 今の制服と標準服を生徒が選択可能に 来年度から 現在、名古屋市立の中学校では詰め襟の学生服にセーラー服、またはブレザーと学校ごとに異なる制服が採用されています。 「現在の制服」と「標準服」生徒が選択 市の