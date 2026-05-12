【女子旅プレス＝2026/05/12】日本唯一のコーヒー専門博物館「UCCコーヒー博物館」（兵庫県神戸市）が、2026年7月1日（水）より、6年ぶりにリニューアルオープン。“コーヒーのテーマパーク”をコンセプトに、コーヒーの科学と未来を学ぶ体験ラボや、3Dラテアート作り、本格的な焙煎体験など、大人から子どもまで楽しめるコンテンツが拡充される。【写真】“コーヒーのテーマパーク”にパワーアップした「UCCコーヒー博物館」◆6年