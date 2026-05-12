【モデルプレス＝2026/05/12】女優の知念里奈が5月12日、自身のInstagramを更新。自身の出演する舞台を観劇に来た祖母との2ショットを公開し、話題となっている。【写真】45歳女優「涙が出そうな光景」観劇訪れた95歳祖母とハグ◆知念里奈、95歳祖母との2ショット公開知念は「観劇に来てくれた95歳になるおばあちゃん。『生きてるうちはまた観にくるさー』と言い残して無事に帰沖しました。ありがとう」「また観てもらえるように頑