『トイレの失敗』が目立ったら疑うべき病気5つ 猫は縄張り意識が強く、とても綺麗好きな動物です。本来であれば詝所定の場所以外で排泄することはほぼない詝といえるほどの取り決めが自身の中にあるものなのです。 つまり、粗相をすること自体がイレギュラーということ。ここ最近愛猫がトイレを外すと感じたら、何らかのトラブル（不調）に見舞われているかもしれないと気にかけてあげてください