トヨタ自動車のモータースポーツブランド「TOYOTA GAZOO Racing（GR）」は、5月28日から31日にかけて愛知県・岐阜県で開催されるFIA世界ラリー選手権（WRC）日本ラウンド「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」に合わせ、多彩なコラボレーション商品や限定グッズを展開すると発表した。今回の目玉の一つは、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team（TGR-WRT）所属の勝田貴元選手によるWRC初優勝を記念した限定グッズだ。勝田