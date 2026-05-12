チーズたっぷりの「4種チーズのクラフトバンズ」で直火焼きのビーフパティやきのこを挟んだ「マッシュルームアグリーバーガー」が2026年5月8日にバーガーキングの期間限定メニューとして登場しました。きのこは「エリンギ」「ぶなしめじ」「マッシュルーム2種」の合計4種を使用。きのこと特製バンズの食感が特徴の食べ応え抜群バーガーに仕上がっているとのことなので、実際に食べてみました。ヒット商品「マッシュルーム」がチー