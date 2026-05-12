BMWは、全国を巡回する体験型イベント「BMW Mキャラバン2026」を開催しており、5月16日および17日には、ソラリアプラザ（福岡県福岡市中央区天神2丁目2-43福岡県）一階のイベント・スペース「ゼファ」にて、「BMW Mキャラバン2026 in福岡」を開催する。BMWの高性能モデルブランド「M」の魅力を体感できるイベントとして、各地のBMW正規ディーラーを会場に札幌、大阪での開催が行なわれた。福岡の後には、名古屋、広島、仙台での