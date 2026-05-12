タレントの磯山さやか（４２）が愛犬との自撮りショットを披露し反響を読んでいる。磯山は１２日までに自身のインスタグラムを更新すると、「桜の時期はあっという間に過ぎ今年のリリーと桜の写真が少なかったなぁ自撮りは難しい笑だいぶ過ぎたけど見てね」とつづると、桜をバックに、マスク姿の磯山と愛犬の自撮りショットを披露した。この投稿には「久しぶりとても良いですね」「素敵です」「マスクしてても可愛さが