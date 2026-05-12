◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル、牝馬）＝５月１２日、栗東トレセン小倉牝馬Ｓ３着から挑むココナッツブラウン（牝６歳、栗東・上村洋行厩舎、父キタサンブラック）は、坂路で調整し、水曜の最終追い切りに備えた。上村調教師は「変わりなく状態はいい。カイバも食べてくれます」とうなずいた。ここ２走はエリザベス女王杯で５着、小倉牝馬Ｓで３着とあと一歩。トレーナーは