◆春季高校野球北海道大会札幌地区予選▽Ａブロック２回戦北海１４―４札幌北＝６回コールド＝（１２日・札幌麻生）４連覇を狙う北海が１４―４の６回コールドで札幌北に大勝した。１年生左腕・村上嘉威が高校初登板を果たした。出番は１０点リードの５回に巡ってきた。３番手でマウンドに上がり、「とても緊張した。最初なのでドキドキというのが強かった」。２死一塁から連打を浴びるなど３安打で１失点。それでも、３三