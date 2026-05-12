ブラジルのスポーツ紙「ランセ！」が１１日、ブラジルサッカー協会がＷ杯に招集する可能性がある５５人の予備登録メンバーリストを国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）に提出したと報じた。今年３月に右膝の十字靱帯（じんたい）を断裂したＦＷロドリゴ（Ｒマドリード）、４月１８日に右太ももを痛めたＦＷエステヴァン（１８、チェルシー）、同２４日に左太ももを痛めたＤＦミリトン（Ｒマドリード）は含まれていないが、４度目のＷ