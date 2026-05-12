◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）＝５月１２日、栗東トレセン約２年ぶりの復帰戦になるシュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）は全休日明けの坂路をゆったりと７２秒９で駆け上がった。前日にハンデは２番目に重い５８キロとなった。「今日もいつも通り、変わった感じはありません。順調ですね。５８キロですが、周りも重いですからね。攻め馬が競馬に直結して