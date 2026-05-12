高校野球の春季近畿大会（２３日開幕、わかさスタジアム京都）の組み合わせが１２日、発表された。１０年ぶりに大阪大会を制した履正社は、開幕戦で立命館宇治（京都２位）と対戦する。３連覇した智弁和歌山はセンバツに出場した滋賀学園、９年ぶり優勝の龍谷大平安は３年ぶりに兵庫大会を制した報徳学園、京都外大西（京都３位）は３年連続Ｖの天理とそれぞれ対戦する。１９９７年夏の甲子園で対戦した智弁和歌山・中谷仁監督