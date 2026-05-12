春季東海地区高校野球大会（２３日開幕・岡崎レッドダイヤモンドスタジアムほか）の組み合わせ抽選会が１２日、愛知県内で行われた。創部７２年目で春夏秋を通じて初めて静岡大会を制した知徳（静岡１位）は、中部大春日丘（愛知２位）との対戦（２３日１０時開始・小牧市民）が決まった。浜松商（静岡２位）は大垣日大（岐阜１位）と激突（同１２時半開始・岡崎）する。知徳は２０１０年に県準優勝で東海切符をつかみながら本