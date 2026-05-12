◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人・吉川尚輝内野手が故郷・岐阜での試合前練習後に少年少女から続々と質問を受けた。「義務教育学校羽島市立桑原学園」の５年生から９年生の２０人が参加。吉川は前身校の桑原小、桑原中出身で子どもたちの先輩にあたる。「プロ野球選手になってから一番うれしかったことや大変だったことは何ですか？」と問われると、「うれしかったことはたくさんの方に応援してくださ