俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第33回（13日）の場面カットが公開されている。【写真】新たな相関図を公開新キャストが続々合流！前回は、りん（見上愛）は、相変わらず園部（野添義弘）に心を開いてもらえず、外科医の今井（古川雄大）に、園部の様子を伝えるが、医師たちも