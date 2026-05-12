テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（毎週金曜後9:00）が、15日に放送される。公式サイトで6組の出演者、披露楽曲が公開された。【貴重写真】「今とは別人みたい⁉」なヤンキースタイル…懐かしい、20年以上前のPUFFYPUFFYは30周年大ヒットメドレーとして「愛のしるし」、「アジアの純真」、「これが私の生きる道」の3曲を披露。爆風スランプは37年ぶりに「大きな玉ねぎの下で」を歌唱。さらにBTSの後輩