俳優の染谷将太が主演する映画『廃用身』が、5月15日よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国で公開される。このたび、本編映像が解禁され、“廃用身”切断を患者に提案する医師・漆原糾を演じる染谷の怪演ぶりが明らかになった。【動画】映画『廃用身』本編映像（切断説得シーン）原作は、現役医師作家としても知られる久坂部羊のデビュー小説『廃用身』（幻冬舎文庫）。外務省医務官を経て在宅訪問医として活動する久坂部が描いた衝