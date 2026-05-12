サーフィン女子の池田美来（18、K’sプロジェクト）が、13日から静岡・浜松市で行われる国際大会WSL QS2000「Hamamatsu Open」で今季初戦に臨む。静岡・御前崎市出身の18歳で今年3月に高校を卒業したばかりの池田は、今季がプロサーファーとして新たなシーズンとなる。地元の海で初戦を迎えることについて「いつも支えてくださっている皆さんの前で、これまで積み重ねてきたサーフィンをしっかりと表現したい。自分らしいライディ