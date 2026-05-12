パナソニックのロゴマークパナソニックホールディングス（HD）は12日、2027年3月期の連結純利益が前期比で約2.2倍の4200億円になる見通しだと発表した。人工知能（AI）市場の拡大に伴い、データセンター（DC）向け蓄電システムの好調な販売が見込まれるため。AI関連機器の生産増強のため、28年度までに5千億円を投資する方針も打ち出した。28年度のAI関連機器の売上高は25年度比2.5倍の1兆3800億円に伸びる。停電などに備える