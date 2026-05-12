安定的な皇位継承に関して中道改革連合は１１日、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えることを事実上容認し、これで今国会での皇室典範改正が現実的なものとなった。現在、与野党で議論しているのは、? 女性皇族が婚姻後も皇族身分を保持する一方、配偶者と子は皇族としない? 養子縁組による旧皇族の男系男子の皇籍取得の2案だ。「嘘ですよね？間違いですよね？」中道は７日の「安定的な